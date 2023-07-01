Макрон перенёс намеченный на 2—4 июля визит в Германию в связи с протестами во Франции
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Отмечается, что Макрон позвонил Штайнмайеру и проинформировал его о ситуации в стране.
«Президент Макрон попросил перенести запланированный государственный визит в Германию», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось о более 1300 задержанных во время протестов во Франции, переросших в беспорядки.
Также поступали данные, что в ходе беспорядков было сожжено или повреждено 1,3 тысячи машин и 234 здания.