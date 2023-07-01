Макрон перенёс намеченный на 2—4 июля визит в Германию в связи с протестами во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон перенёс свой намеченный на 2—4 июля визит в Германию в связи с протестами в стране, сообщила канцелярия главы германского государства Франка-Вальтера Штайнмайера.

Отмечается, что Макрон позвонил Штайнмайеру и проинформировал его о ситуации в стране.

«Президент Макрон попросил перенести запланированный государственный визит в Германию», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось о более 1300 задержанных во время протестов во Франции, переросших в беспорядки.

Также поступали данные, что в ходе беспорядков было сожжено или повреждено 1,3 тысячи машин и 234 здания.