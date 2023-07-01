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Почти тысяча человек задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью

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Сотрудники правоохранительных органов задержали почти 1 тыс. человек во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью.
Почти тысяча человек задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью
  • AP

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

«По новым данным Министерства внутренних дел, 994 человека были задержаны в ночь с пятницы на субботу в ходе беспорядков», — говорится в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что в ходе беспорядков 79 полицейских ранены.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех министров немедленно вернуться в Париж из-за массовых беспорядков в городах по всей республике.

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