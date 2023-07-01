Премьер Франции Борн призвала всех министров немедленно вернуться в Париж
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.
Отмечается, что министрам предписано оставаться в Париже на протяжении всех выходных.
«Мы ожидаем, что сегодня вечером будет очень тяжело», — говорится в сообщении.
Ранее Борн объявила о развёртывании бронетехники жандармерии из-за беспорядков.
Также сообщалось, что в Париже в ходе беспорядков повредили объект Олимпиады-2024.
Кроме того, французская полиция задержала 80 человек в Марселе в ходе протестов.