Премьер Франции Борн призвала всех министров немедленно вернуться в Париж

Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех членов кабмина немедленно вернуться в Париж, если они отправились в рабочие поездки, из-за массовых беспорядков в городах по всей республике.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Отмечается, что министрам предписано оставаться в Париже на протяжении всех выходных.

«Мы ожидаем, что сегодня вечером будет очень тяжело», — говорится в сообщении.

Ранее Борн объявила о развёртывании бронетехники жандармерии из-за беспорядков.

Также сообщалось, что в Париже в ходе беспорядков повредили объект Олимпиады-2024.

Кроме того, французская полиция задержала 80 человек в Марселе в ходе протестов.