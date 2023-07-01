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Премьер Франции Борн призвала всех министров немедленно вернуться в Париж

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех членов кабмина немедленно вернуться в Париж, если они отправились в рабочие поездки, из-за массовых беспорядков в городах по всей республике.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info. 

Отмечается, что министрам предписано оставаться в Париже на протяжении всех выходных. 

«Мы ожидаем, что сегодня вечером будет очень тяжело», — говорится в сообщении.

Ранее Борн объявила о развёртывании бронетехники жандармерии из-за беспорядков.

Также сообщалось, что в Париже в ходе беспорядков повредили объект Олимпиады-2024.

Кроме того, французская полиция задержала 80 человек в Марселе в ходе протестов.

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