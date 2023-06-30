BFMTV: премьер Франции объявила о развёртывании бронетехники жандармерии из-за беспорядков

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развёртывании бронетехники французской жандармерии на фоне волны беспорядков в стране.

Об этом информирует телеканал BFMTV.

«Элизабет Борн объявляет о развёртывании бронетехники жандармерии», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, всего будут использованы четыре машины Centaur, а также 14 колёсных бронеавтомобилей.

Ранее стало известно, что более 650 человек задержали, пострадали почти 250 полицейских во время массовых беспорядков во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские власти намерены устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через социальные сети.