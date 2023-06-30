Макрон: власти Франции будут устанавливать личности призывающих к протестам в соцсетях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские власти намерены устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через социальные сети.

Об этом французский лидер сказал в ходе заседания антикризисного штаба.

По словам Макрона, призывы к протестам в большинстве случаев осуществляются через такие платформы, как Snapchat и TikTok.

Он подчеркнул, что французские власти намерены работать с этими сервисами с целью удаления наиболее провокационной информации.

«Государственные службы также совместно с этими платформами будут в тех случаях, где это необходимо, выявлять личности тех, кто использует эти социальные сети для призывов к беспорядкам и усугубления насилия», — цитирует Макрона РИА Новости.

Массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка.

Более 650 человек задержали, пострадали почти 250 полицейских.