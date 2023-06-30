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В Париже в ходе беспорядков повредили объект Олимпиады-2024

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Беспорядки в Париже мешают строительству спортивных объектов к летней Олимпиаде 2024 года.
В Париже в ходе беспорядков повредили объект Олимпиады-2024
  • AP

Фасад тренировочного центра по водным видам спорта в столице Франции был поврежден во время столкновений хулиганов с полицией, сообщает ТАСС.

Уточняется, что здание было повреждено из-за подожжённых неуправляемой толпой автобусов. При этом подчёркивается, что спортивный объект получил незначительные повреждения.

В ночь с 29 на 30 июня во Франции задержали 875 человек во время беспорядков. В Париже и его пригороде было сожжено 2 тыс. автомобилей, повреждено 492 здания.

27 июня утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что испытывает боль в связи с убийством подростка во Франции.

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