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Мбаппе заявил, что испытывает боль в связи с убийством подростка во Франции

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Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о беспорядках в стране после убийства 17-летнего подростка.
Мбаппе заявил, что испытывает боль в связи с убийством подростка во Франции
  • Gettyimages.ru

«Мне больно за мою страну. Недопустимая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким погибшего, к этому маленькому ангелу, который ушёл слишком рано», — написал 24-летний француз в Twitter.

27 июня утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования.

Инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в нескольких городах Франции.

Ранее сообщалось, что английский «Ливерпуль» готов заплатить ПСЖ €300 млн за Мбаппе.

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