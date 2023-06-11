Антироссийское поле: в Москве осудили инициативу конгрессменов США о включении РФ в список спонсоров терроризма

Проект американских законодателей по признанию России страной — спонсором терроризма — не что иное, как очередная попытка ослабить авторитет РФ на международной арене. Такое мнение высказали опрошенные RT политики и эксперты. По их мнению, инициатива призвана продемонстрировать поддержку киевского режима и переключить внимание мирового сообщества с неправомерных действий самих Соединённых Штатов. На днях конгрессмены США представили законопроект, который, по их мнению, «предусматривает дальнейшую изоляцию России и дополнительные экономические последствия» для страны.

В США продвигают очередную инициативу по включению России в список стран — спонсоров терроризма. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение конгресса 9 июня. В Москве раскритиковали планы американских политиков. Как заметил в беседе с RT сенатор Константин Долгов, ситуация, в которой законотворцы страны, финансирующей противоправные действия киевского режима, обвиняют в поддержке терроризма другую страну, выглядит смехотворно.

«Конечно, государства, финансирующие терроризм, существуют. Но это как раз западные страны, члены НАТО. Поддерживая Киева и неонацизм, они спонсируют теракты, которые осуществляет режим Зеленского — западным оружием на западные деньги и с помощью западных советников и наёмников. Вот это и есть поддержка терроризма», — пояснил Долгов.

Он также выразил уверенность в том, что нынешний законопроект — не что иное, как попытка конкретных конгрессменов привлечь к себе внимание, изобразить видимость деятельности и переключить внимание мировой общественности с неправомерных действий самих США на международной арене.

«Конгрессмены пиарятся на этом, они отрабатывают получаемые деньги. Многие из них связаны с американским ВПК и таким образом обеспечивают ему новые заказы. К тому же, они рассчитывают за счёт подобных инициатив ослабить авторитет России на международном уровне. Однако, как показала практика, такого рода действия не способны мобилизовать против нас мир», — констатировал сенатор.

С его точки зрения, Белый дом до сих пор не поддерживал аналогичные предложения конгрессменов, поскольку там понимают, что это не получит единогласного одобрения в мире.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT предположил, что законопроект направлен не только на ослабление международного авторитета России, но и на её экономическое истощение.

«Поскольку американская политика нацелена на то, чтобы максимально ослабить Россию и за счёт этого получить определённые выгоды. Ведь далеко не все торгово-экономические связи между США и РФ разорваны. А когда Соединённые Штаты вводят санкции, то бьют ими по тем отраслям, которые имеют ключевое значение для российской, а не для американской экономики», — заметил депутат.

Заседание в конгрессе США

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«Имеется спектр инструментов»

Антироссийский законопроект продвигается двухпартийной группой конгрессменов во главе с демократом Тедом Лью. Как отметили в его пресс-службе, в документе говорится о якобы «систематической поддержке Россией негосударственных террористических объединений до и во время украинского конфликта».

«Опираясь на полномочия в области санкций, изначально созданные конгрессом, данная инициатива предусматривает дальнейшую изоляцию России и дополнительные экономические последствия для режима Путина», — говорится в пресс-релизе на сайте конгрессмена.

В самом законопроекте в качестве обоснования предлагаемой меры приводятся в том числе события в Чечне и Сирии. Помимо этого, там утверждается, что российское правительство по указанию президента Владимира Путина якобы продвигает акты международного терроризма против политических оппонентов. В документе также содержится напоминание о том, что ранее с призывом признать РФ «террористическим государством» выступил глава киевского режима Владимир Зеленский, а затем соответствующий запрос в конгресс направила Верховная рада.

«У Соединённых Штатов имеется спектр инструментов для привлечения Российской Федерации к ответственности, ослабления её военной машины, а также экономической и дипломатической изоляции страны, в том числе путём признания её государством — спонсором терроризма и введения соответствующих санкций», — следует из законопроекта.

При этом в нём есть оговорка, что в случае одобрения этого документа, ничто в его содержании «не может быть истолковано как основание для введения санкций в отношении какого-либо лица, участвующего в транзакциях, обеспечивающих экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины или предоставление ей гуманитарной помощи».

Кремль

AP

США ведут список «спонсоров терроризма», в который включаются в том числе и государства, если они, по мнению Вашингтона, неоднократно оказывали поддержку международным терактам. В настоящий момент среди них числятся Куба (с 2021 года), КНДР (с 2017 года), Иран (с 1984 года) и Сирия (с 1979 года). В отношении этих стран США считают себя вправе накладывать такие рестрикции, как запрет на экспорт и продажу товаров оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, применять финансовые и прочие ограничения. Помимо этого, Вашингтон оставляет за собой право вводить санкции против других стран, которые сохраняют торговые отношения с государством, признанным спонсором терроризма.

Неэффективный механизм

Напомним, что американские законодатели и ранее пытались спекулировать на теме признания России спонсором терроризма. В июле 2022 года сенат США принял резолюцию с таким призывом к госсекретарю Энтони Блинкену. А в сентябре сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили соответствующий законопроект. Согласно ему, статус спонсора терроризма должен лишить РФ суверенного иммунитета перед американскими судами и предоставить возможность предъявлять иски к её правительству.

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Однако в Белом доме и Госдепартаменте инициативу пока не одобрили. Так, Энтони Блинкен на пресс-конференции 27 июля отмечал, что возможное причисление России к спонсорам терроризма не будет иметь значительного практического эффекта. В свою очередь, Джо Байден отрицательно ответил на вопрос, следует ли США признать Россию страной — спонсором терроризма.

В конце мая 2023 года в Госдепе снова подтвердили, что администрация США не считает целесообразным внесение России в список стран — спонсоров терроризма и не намерена пересматривать свою позицию.

«Мы не считаем, что это самый эффективный механизм для привлечения России к ответственности. На деле это может вызвать контрпродуктивные побочные эффекты для наших возможностей по доставке гуманитарной помощи в регион», — заявил на брифинге глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

По его словам, США продолжают «привлекать Россию к ответственности посредством ряда других мер», среди которых он назвал поставки оружия Украине, а также присоединение американских союзников и партнёров к антироссийским санкциям и экспортным ограничениям.

«Видимость поддержки»

Как заметила в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, новая антироссийская инициатива конгрессменов — скорее закономерность, чем неожиданность.

«Однако примечательно, что в Белом доме не торопятся идти у законодателей на поводу. Ведь шаг с включением России в этот список может ударить по самим США. Он поспособствует только сужению пространства для манёвра самих Соединённых Штатов и подтолкнёт их уже к открытому военному противостоянию с Россией, на пороге которого они балансируют», — пояснила эксперт.

Она считает, что в случае одобрения нынешней инициативы США поступят не только иррационально, но и безответственно в глазах мировой общественности и с точки зрения их собственных интересов безопасности.

Белый дом

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Её мнение разделяет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«В Белом доме понимают, что присвоение РФ статуса спонсора терроризма поставит крест на ведении двустороннего диалога даже в ограниченном формате. Это осложнит жизнь и Госдепу, и Пентагону», — пояснил он в беседе с RT.

Нынешнюю инициативу конгрессменов стоит рассматривать преимущественно с точки зрения внутриполитических процессов в стране, считает Васильев.

«Год сейчас предвыборный, поэтому в законодательном поле появляется множество различных инициатив, в том числе и внешнеполитических. Инициатива группы Лью из этой же серии и лишена смысла по своей сути. Максимум, чего они добьются — это резолюции конгресса, отражающей настроения внутри органа», — заявил эксперт.

Поэтому на всё это можно смотреть как на самопиар, считает Виктория Федосова.

«К тому же, это демонстрирует некое наличие двухпартийного консенсуса по вопросу поддержки Украины, о чём упоминается в законопроекте. Опять же, на фоне слабых успехов украинской армии на фронте нужно продемонстрировать, что Америка с Киевом, и изобразить хотя бы видимость поддержки его требований относительно внесения России в какие-то списки», — резюмировала аналитик.