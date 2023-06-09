Сенаторы США внесли на рассмотрение проект о признании России спонсором терроризма
Авторы проекта преследуют цель «ещё больше изолировать Россию» и причинить ей экономический ущерб за то, что она начала спецоперацию на Украине.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на фоне убийства Киевом ряда российских граждан, а также заявлений о «готовности убивать россиян по всему миру» задал вопрос, почему Генсек ООН Антониу Гутерреш и международные организации игнорируют открытое подстрекательство к терроризму со стороны Украины.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что попытка атаки на Кремль со стороны Киева фактически приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма.