Группа сенаторов из США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в американский список стран — спонсоров терроризма. Документ опубликовал один из инициаторов проекта демократ от штата Калифорния Тед Льё.

Авторы проекта преследуют цель «ещё больше изолировать Россию» и причинить ей экономический ущерб за то, что она начала спецоперацию на Украине.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на фоне убийства Киевом ряда российских граждан, а также заявлений о «готовности убивать россиян по всему миру» задал вопрос, почему Генсек ООН Антониу Гутерреш и международные организации игнорируют открытое подстрекательство к терроризму со стороны Украины.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что попытка атаки на Кремль со стороны Киева фактически приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма.