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Небензя заявил об открытом подстрекательстве к терроризму со стороны Украины

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Постпред России при ООН Василий Небензя на фоне убийства Киевом ряда российских граждан, а также заявлений о «готовности убивать россиян по всему миру» задал вопрос, почему Генсек ООН Антониу Гутерреш и международные организации игнорируют открытое подстрекательство к терроризму со стороны Украины.
Небензя заявил об открытом подстрекательстве к терроризму со стороны Украины
  • AFP

Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«При попустительстве западных покровителей Киев не гнушается и откровенно террористическими методами», — подчеркнул он.

Небензя напомнил о теракте на Крымском мосту, убийстве публициста Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также покушении на писателя Захара Прилепина, в результате которого погиб его водитель.

Дипломат также указал на заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Киев «готов убивать россиян по всему миру».

«Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? ... Как могут молчать об этом Генсек и представители других международных организаций?» — добавил Небензя.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что попытка атаки на Кремль со стороны Киева фактически приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма.

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