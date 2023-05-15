Небензя заявил об открытом подстрекательстве к терроризму со стороны Украины
- AFP
Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«При попустительстве западных покровителей Киев не гнушается и откровенно террористическими методами», — подчеркнул он.
Небензя напомнил о теракте на Крымском мосту, убийстве публициста Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также покушении на писателя Захара Прилепина, в результате которого погиб его водитель.
Дипломат также указал на заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Киев «готов убивать россиян по всему миру».
«Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? ... Как могут молчать об этом Генсек и представители других международных организаций?» — добавил Небензя.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что попытка атаки на Кремль со стороны Киева фактически приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма.