«Отношения с РФ заметно влияют на ход кампании»: 28 мая в Турции пройдёт второй тур президентских выборов
- Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу
- © Gettyimages.ru/AP
28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов. В нём примут участие действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
За рубежом голосование уже началось. Как сообщило 25 мая агентство Anadolu, около 1,89 млн граждан Турции уже сделали свой выбор. За границей в общей сложности проживают примерно 3,4 млн турецких избирателей.
Напомним, первый тур президентских выборов прошёл 14 мая. По его итогам лидером стал Эрдоган с 49,52% голосов, Кылычдароглу получил 44,88% поддержки. За кандидата от националистического альянса АТА Синана Огана проголосовали 5% граждан, а представитель блока малых партий, бывший член Республиканской народной партии Мухаррем Индже получил 0,44%.
Так как ни один из кандидатов не смог преодолеть планку в 50%, согласно турецкому законодательству, в республике должен пройти второй тур, по результатам которого и определится победитель гонки.
При этом политологи не исключают, что на исход голосования может повлиять решение Огана поддержать во втором туре Эрдогана.
«Оган, набравший около 5% голосов, высказался в поддержку нынешнего президента и «передал» ему свой электорат. По некоторым расчётам, 28 мая Эрдогана могут поддержать более 54% граждан», — заявил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ востоковед Александр Вавилов.
Схожий прогноз опубликовал и исследовательский центр Özdemir Araştırma. Согласно результатам проведённого им опроса, 54,12% респондентов поддержали Эрдогана, а 45,88% — Кылычдароглу.
В свою очередь, исследование социологической службы KONDA показало, что за Эрдогана готовы проголосовать 52,7% опрошенных, а за оппозиционного кандидата — 47,3%.
- Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
- Gettyimages.ru
- © Jeff J Mitchell
«Безусловно, шансы Эрдогана сейчас выше, чем у его оппонента. Это показали и первый тур выборов, и реакция турецкого общества на высказывания кандидатов после первого тура. Поддержка Огана также сыграет свою роль в победе Эрдогана», — спрогнозировал в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Эксперты напоминают, что 14 мая в Турции проходили также парламентские выборы, на которых победу одержал пропрезидентский «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Реджеп Тайип Эрдоган. Этой политической силе досталось 322 места в 600-местном парламенте.
На втором месте оказался «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией (НРП) Кылычдароглу. В новом парламенте его представители займут 212 мест. Эксперты называют победу пропрезидентского альянса на парламентских выборах важным индикатором при прогнозировании результатов голосования в ходе второго тура.
Основной закон и российский вектор
Стоит отметить, что предвыборная риторика двух кандидатов в президенты Турции существенно отличается как по внутриполитическим вопросам, так и по международной повестке.
Так, оппозиционный кандидат обещает своим избирателям демократические преобразования, возврат к парламентской форме правления и изменения в судебной системе. Политик также пытается разыграть антимигрантскую карту, призывая вернуть всех сирийских беженцев домой.
Помимо этого, советник Кылычдароглу по внешней политике Унал Чевикёз пообещал, что в случае победы на выборах оппозиция разморозит переговоры о вступлении Турции в Европейский союз и отменит вето Анкары на членство Швеции в НАТО.
- Подсчёт голосов первого тура выборов
- AP
- © Burhan Ozbilici
Он также посетовал, что в отношениях РФ и Турции есть дисбаланс, так как Анкара якобы зависит от поставок российских энергоносителей. Сам Кылычдароглу ранее также выражал обеспокоенность по поводу подобной «зависимости». Он опасается, что в случае реализации на турецкой территории проекта газового хаба эта зависимость вырастет в два раза.
Вместе с тем в апрельском послании участникам круглого стола в РФ о турецких выборах Кылычдароглу сообщил, что считает некорректными и дискриминационными антироссийские санкции Запада. Он заверил, что возглавляемый им «Народный альянс» в отношениях с РФ нацелен на предсказуемость, стабильность и взаимное доверие и уважение.
При этом интервью Кылычдароглу изданию The Wall Street Journal стало довольно резонансным. В публикации говорилось, что в случае победы Кылычдароглу Анкара «будет соблюдать решения Запада в отношении санкций против РФ». Позднее в штабе политика пояснили, что слова Кылычдароглу даны «некорректно».
Тем не менее публикация всё равно стала поводом для критики Кылычдароглу со стороны действующего президента.
«Господин Кемаль (Кылычдароглу) недоволен тем, что я поддерживаю хорошие отношения с господином Путиным. Он говорит: «Я буду подчиняться указаниям Запада, я буду вводить санкции в отношении Путина». Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уйдите на отдых», — приводит слова Реджепа Тайипа Эрдогана Anadolu.
Турецкий лидер добавил, что Анкара не будет поддерживать Запад в вопросе ввода санкций против России и её президента Владимира Путина.
В области внутренней политики Эрдоган заявил о намерении сохранить нынешний экономический курс. Стоит отметить, что в последние годы страна сталкивается с экономическими трудностями, прежде всего с растущей инфляцией. Только за 2022 год турецкая лира обесценилась к доллару на 35%.
Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ анонсировал создание новой Конституции. По его словам, стране надо «освободиться от наследия» госпереворота 1980-х годов, когда был принят действующий основной закон.
Что касается миграционной повестки, то 24 мая Эрдоган сообщил о запуске процесса возвращения в САР до 500 тыс. сирийских беженцев, которые прибыли в Турцию в годы его президентства. Он уточнил, что сотни тысяч сирийцев будут размещены в специально построенных домах на севере республики.
«Дружба с северным соседом»
По словам аналитиков, несмотря на обширный спектр внутренних вопросов, российский фактор играет немаловажную роль в турецкой президентской кампании.
«Отношения с РФ заметно влияют на ход этих выборов. Турки получают из РФ газ, экспортируют сюда множество товаров, а из России в Турцию идёт большой турпоток. Действующий президент считает, что с Россией нужно дружить и сотрудничать. РФ такую позицию оценивает по достоинству. В свою очередь, Кылычдароглу уверен, что Анкаре следовало бы смотреть в сторону Запада. В этом кандидаты принципиально расходятся», — говорит Вавилов.
- Сторонники кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу
- AP
- © Ali Unal
Алексей Мухин также указывает на то, что в случае гипотетической победы Кылычдароглу вектор турецкой внешней политики с «большой долей вероятности» сместится в сторону Запада.
В то же время Александр Вавилов уверен, что при любом исходе выборов отношения Анкары с Москвой не претерпят радикальных изменений.
«Резкого поворота не будет. Сама суть геополитики Турции предполагает дружбу с северным соседом. Они с удовольствием принимают миллионы российских туристов. В случае же радикального изменения отношений с Россией и поворота в сторону Запада все связи сократятся. Это никому не выгодно», — считает аналитик.
При этом он не считает, что в случае поражения оппозиции в Турции можно ожидать каких-либо политических потрясений наподобие «евромайдана».
«Вряд ли Турция столкнётся с какими-то переворотами. Все видят опыт Украины, которая находится в тупике и в состоянии развала. Радикальных антиправительственных действий никто предпринимать не станет», — заключил эксперт.