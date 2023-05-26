«Отношения с РФ заметно влияют на ход кампании»: 28 мая в Турции пройдёт второй тур президентских выборов

В воскресенье, 28 мая, в Турции состоится второй тур президентских выборов. В нём примут участие действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. За рубежом голосование уже началось — на данный момент свой выбор сделали не менее 1,89 млн турецких граждан. Ранее занявший в первом туре третье место политик Синан Оган призвал своих избирателей голосовать за нынешнего главу республики. По данным соцопросов, пока фаворитом гонки является Реджеп Тайип Эрдоган. Аналитики отмечают, что на ход турецких выборов существенно влияет фактор отношений с РФ. При этом эксперты не ожидают резкой смены курса Анкары по отношению к Москве вне зависимости от исхода голосования.

28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов. В нём примут участие действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

За рубежом голосование уже началось. Как сообщило 25 мая агентство Anadolu, около 1,89 млн граждан Турции уже сделали свой выбор. За границей в общей сложности проживают примерно 3,4 млн турецких избирателей.

Напомним, первый тур президентских выборов прошёл 14 мая. По его итогам лидером стал Эрдоган с 49,52% голосов, Кылычдароглу получил 44,88% поддержки. За кандидата от националистического альянса АТА Синана Огана проголосовали 5% граждан, а представитель блока малых партий, бывший член Республиканской народной партии Мухаррем Индже получил 0,44%.

Так как ни один из кандидатов не смог преодолеть планку в 50%, согласно турецкому законодательству, в республике должен пройти второй тур, по результатам которого и определится победитель гонки.

При этом политологи не исключают, что на исход голосования может повлиять решение Огана поддержать во втором туре Эрдогана.

«Оган, набравший около 5% голосов, высказался в поддержку нынешнего президента и «передал» ему свой электорат. По некоторым расчётам, 28 мая Эрдогана могут поддержать более 54% граждан», — заявил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ востоковед Александр Вавилов.

Схожий прогноз опубликовал и исследовательский центр Özdemir Araştırma. Согласно результатам проведённого им опроса, 54,12% респондентов поддержали Эрдогана, а 45,88% — Кылычдароглу.

В свою очередь, исследование социологической службы KONDA показало, что за Эрдогана готовы проголосовать 52,7% опрошенных, а за оппозиционного кандидата — 47,3%.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Gettyimages.ru

© Jeff J Mitchell

«Безусловно, шансы Эрдогана сейчас выше, чем у его оппонента. Это показали и первый тур выборов, и реакция турецкого общества на высказывания кандидатов после первого тура. Поддержка Огана также сыграет свою роль в победе Эрдогана», — спрогнозировал в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Эксперты напоминают, что 14 мая в Турции проходили также парламентские выборы, на которых победу одержал пропрезидентский «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Реджеп Тайип Эрдоган. Этой политической силе досталось 322 места в 600-местном парламенте.

На втором месте оказался «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией (НРП) Кылычдароглу. В новом парламенте его представители займут 212 мест. Эксперты называют победу пропрезидентского альянса на парламентских выборах важным индикатором при прогнозировании результатов голосования в ходе второго тура.

Основной закон и российский вектор

Стоит отметить, что предвыборная риторика двух кандидатов в президенты Турции существенно отличается как по внутриполитическим вопросам, так и по международной повестке.

Так, оппозиционный кандидат обещает своим избирателям демократические преобразования, возврат к парламентской форме правления и изменения в судебной системе. Политик также пытается разыграть антимигрантскую карту, призывая вернуть всех сирийских беженцев домой.

Помимо этого, советник Кылычдароглу по внешней политике Унал Чевикёз пообещал, что в случае победы на выборах оппозиция разморозит переговоры о вступлении Турции в Европейский союз и отменит вето Анкары на членство Швеции в НАТО.

Подсчёт голосов первого тура выборов

AP

© Burhan Ozbilici

Он также посетовал, что в отношениях РФ и Турции есть дисбаланс, так как Анкара якобы зависит от поставок российских энергоносителей. Сам Кылычдароглу ранее также выражал обеспокоенность по поводу подобной «зависимости». Он опасается, что в случае реализации на турецкой территории проекта газового хаба эта зависимость вырастет в два раза.

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Вместе с тем в апрельском послании участникам круглого стола в РФ о турецких выборах Кылычдароглу сообщил, что считает некорректными и дискриминационными антироссийские санкции Запада. Он заверил, что возглавляемый им «Народный альянс» в отношениях с РФ нацелен на предсказуемость, стабильность и взаимное доверие и уважение.

При этом интервью Кылычдароглу изданию The Wall Street Journal стало довольно резонансным. В публикации говорилось, что в случае победы Кылычдароглу Анкара «будет соблюдать решения Запада в отношении санкций против РФ». Позднее в штабе политика пояснили, что слова Кылычдароглу даны «некорректно».

Тем не менее публикация всё равно стала поводом для критики Кылычдароглу со стороны действующего президента.

«Господин Кемаль (Кылычдароглу) недоволен тем, что я поддерживаю хорошие отношения с господином Путиным. Он говорит: «Я буду подчиняться указаниям Запада, я буду вводить санкции в отношении Путина». Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уйдите на отдых», — приводит слова Реджепа Тайипа Эрдогана Anadolu.

Турецкий лидер добавил, что Анкара не будет поддерживать Запад в вопросе ввода санкций против России и её президента Владимира Путина.

В области внутренней политики Эрдоган заявил о намерении сохранить нынешний экономический курс. Стоит отметить, что в последние годы страна сталкивается с экономическими трудностями, прежде всего с растущей инфляцией. Только за 2022 год турецкая лира обесценилась к доллару на 35%.

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Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ анонсировал создание новой Конституции. По его словам, стране надо «освободиться от наследия» госпереворота 1980-х годов, когда был принят действующий основной закон.

Что касается миграционной повестки, то 24 мая Эрдоган сообщил о запуске процесса возвращения в САР до 500 тыс. сирийских беженцев, которые прибыли в Турцию в годы его президентства. Он уточнил, что сотни тысяч сирийцев будут размещены в специально построенных домах на севере республики.

«Дружба с северным соседом»

По словам аналитиков, несмотря на обширный спектр внутренних вопросов, российский фактор играет немаловажную роль в турецкой президентской кампании.

«Отношения с РФ заметно влияют на ход этих выборов. Турки получают из РФ газ, экспортируют сюда множество товаров, а из России в Турцию идёт большой турпоток. Действующий президент считает, что с Россией нужно дружить и сотрудничать. РФ такую позицию оценивает по достоинству. В свою очередь, Кылычдароглу уверен, что Анкаре следовало бы смотреть в сторону Запада. В этом кандидаты принципиально расходятся», — говорит Вавилов.

Сторонники кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу

AP

© Ali Unal

Алексей Мухин также указывает на то, что в случае гипотетической победы Кылычдароглу вектор турецкой внешней политики с «большой долей вероятности» сместится в сторону Запада.

В то же время Александр Вавилов уверен, что при любом исходе выборов отношения Анкары с Москвой не претерпят радикальных изменений.

«Резкого поворота не будет. Сама суть геополитики Турции предполагает дружбу с северным соседом. Они с удовольствием принимают миллионы российских туристов. В случае же радикального изменения отношений с Россией и поворота в сторону Запада все связи сократятся. Это никому не выгодно», — считает аналитик.

При этом он не считает, что в случае поражения оппозиции в Турции можно ожидать каких-либо политических потрясений наподобие «евромайдана».

«Вряд ли Турция столкнётся с какими-то переворотами. Все видят опыт Украины, которая находится в тупике и в состоянии развала. Радикальных антиправительственных действий никто предпринимать не станет», — заключил эксперт.