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Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу раскритиковал идею газового хаба в стране

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Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу раскритиковал идею о создании газового хаба в Турции, назвав её опасной и угрожающей для энергобезопасности страны.

«Я не буду выступать против хороших отношений с Москвой, наоборот... Однако я выступаю против зависимости Турции от России в плане энергетики», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кылычдароглу, подобная зависимость будет крайне опасной и создаст большие проблемы для Турции. Он оценил нынешнюю зависимость Анкары от Москвы в энергетике в 30-40%.

«С созданием хаба зависимость увеличится до 70-80%. Это же капитуляция! Мы проиграем!» — добавил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара едины во мнении, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморский природный газ покроет 30% потребностей страны.

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