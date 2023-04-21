Президент Эрдоган: черноморский природный газ покроет 30% потребностей Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморский природный газ покроет 30% потребностей страны.

«Мы осуществили этот проект в течение рекордных 32 месяцев. Турция сегодня сделала огромный шаг к энергетической независимости», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что «черноморский природный газ покроет 30% потребностей Турции».

Об этом пишет Anadolu.

По его словам, природный газ для кухонных нужд домохозяйств и горячей воды в течение года будет поставляться бесплатно.

«Кроме того, все домохозяйства освобождаются от всех платежей за газ в течение месяца», — заявил Эрдоган.

20 апреля президент Турции на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак дал старт поставкам в страну черноморского газа.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара едины во мнении, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба.