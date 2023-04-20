Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак дал старт поставкам в страну черноморского газа.
Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

«Сегодня мы отмечаем сразу два праздника — наступающий Ураза-байрам и начало поставок черноморского газа, что является важным шагом для обретения Турцией энергетической независимости», — приводит TRT Haber его слова.

Эрдоган напомнил, что на первом этапе Турция будет добывать 10 млн кубометров газа в день, а в дальнейшем планирует выйти на 40 млн кубометров.

Ранее Минэнерго Турции сообщило, что страна сможет в течение 35 лет покрывать потребности домохозяйств в газе за счёт разведанных ресурсов.

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