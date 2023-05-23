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Эрдоган заявил о планах разработать новую Конституцию Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ заявил о планах разработать новую Конституцию страны.

«Одной из основных задач остаётся новая Конституция. Мы проведём оценку [наработок по ней] внутри нашего партийного альянса, проведём необходимую работу. Будет диалог и между партиями, поиск консенсуса. Если они выступят с предложениями, мы их проанализируем», — цитирует его ТАСС.

По словам турецкого лидера, его стране надо «освободиться от наследия» времени госпереворота 1980-х годов, когда была принята новая Конституция, действующая, хоть и с изменениями, вплоть до сегодняшнего дня.

Эрдоган также добавил, что в случае победы на президентских выборах, которые пройдут 28 мая, Турцию «ждёт полное преображение» и «на будущее будут смотреть по-другому». 

1 мая вступила в силу обновлённая Конституция Республики Узбекистан, принятая по итогам всенародного референдума.

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