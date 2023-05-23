Опрос центра Özdemir Araştırma показал победу Эрдогана на выборах в Турции

Более 54% избирателей готовы поддержать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе второго тура турецких президентских выборов, свидетельствуют результаты опроса центра Özdemir Araştırma.

«За Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 54,12% опрошенных», — приводит РИА Новости сообщение центра в Twitter.

Отмечается, что за оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу готовы отдать свой голос 45,88% респондентов.

В опросе приняли участие около шести тысяч человек.

Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.

28 мая состоится второй тур президентских выборов.