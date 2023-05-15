Эрдоган набирает 49,35% голосов после обработки 100% бюллетеней
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе президентских выборов в республике набирает 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.
- globallookpress.com
- © Shady Alassar/Keystone Press Agency
Об этом сообщил Гостелеканал TRT Haber.
Ранее число голосов за Кылычдароглу на выборах в Турции выросло до 45%.
Также ЦИК подтвердил, что Эрдоган набирает менее 50% голосов на президентских выборах Турции.
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