ЦИК подтвердил, что Эрдоган набирает менее 50% голосов на президентских выборах Турции
Об этом сообщает ТАСС.
«Согласно данным на 02:25 после вскрытия 91,93% урн, действующий президент Эрдоган набирает 49,49%» — говорится в сообщении.
Отмечается, что кандидат от Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу набирает 44,79%.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на прошедших 14 мая выборах в Турции.
Также сообщалось, что правящая партия Турции готовится к обращению Реджепа Тайипа Эрдогана к народу по итогам выборов