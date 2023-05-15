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ЦИК подтвердил, что Эрдоган набирает менее 50% голосов на президентских выборах Турции

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Высшая избирательная комиссия Турции ЦИК подтвердила, что действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на выборах главы государства набирает менее 50% после обработки 91,93% урн.

Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно данным на 02:25 после вскрытия 91,93% урн, действующий президент Эрдоган набирает 49,49%» — говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидат от Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу набирает 44,79%.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на прошедших 14 мая выборах в Турции.

Также сообщалось, что правящая партия Турции готовится к обращению Реджепа Тайипа Эрдогана к народу по итогам выборов

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