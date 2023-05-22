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Бывший кандидат в президенты Турции Оган выразил поддержку Эрдогану во втором туре выборов

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Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган, проигравший первый тур выборов, призвал своих сторонников голосовать за действующего главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре.
Бывший кандидат в президенты Турции Оган выразил поддержку Эрдогану во втором туре выборов
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

Соответствующее заявление он сделал в эфире местных телеканалов.

«Мы поддержим кандидата «Республиканского альянса». Призываю тех, кто голосовал за нас, поддержать Эрдогана», — цитирует его Hürriyet.

Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.

28 мая состоится второй тур президентских выборов.

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