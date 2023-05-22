Бывший кандидат в президенты Турции Оган выразил поддержку Эрдогану во втором туре выборов
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Соответствующее заявление он сделал в эфире местных телеканалов.
«Мы поддержим кандидата «Республиканского альянса». Призываю тех, кто голосовал за нас, поддержать Эрдогана», — цитирует его Hürriyet.
Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.
28 мая состоится второй тур президентских выборов.