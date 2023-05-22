Бывший кандидат в президенты Турции Оган выразил поддержку Эрдогану во втором туре выборов

Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган, проигравший первый тур выборов, призвал своих сторонников голосовать за действующего главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре.

AP

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Соответствующее заявление он сделал в эфире местных телеканалов. «Мы поддержим кандидата «Республиканского альянса». Призываю тех, кто голосовал за нас, поддержать Эрдогана», — цитирует его Hürriyet. Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%. 28 мая состоится второй тур президентских выборов.