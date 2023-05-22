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Hürriyet: экс-кандидат в президенты Турции Оган намерен объявить о поддержке Эрдогана

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Бывший кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган намерен объявить о поддержке действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая.
Hürriyet: экс-кандидат в президенты Турции Оган намерен объявить о поддержке Эрдогана
  • AP

Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«Согласно полученной мной информации, Синан Оган объявит сегодня, что поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Оган не намерен поддерживать оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу, поскольку тот «защищает террористические организации».

Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.

28 мая состоится второй тур президентских выборов.

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