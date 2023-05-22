Hürriyet: экс-кандидат в президенты Турции Оган намерен объявить о поддержке Эрдогана

Бывший кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган намерен объявить о поддержке действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая.

Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«Согласно полученной мной информации, Синан Оган объявит сегодня, что поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Оган не намерен поддерживать оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу, поскольку тот «защищает террористические организации».

Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.

28 мая состоится второй тур президентских выборов.