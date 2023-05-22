Hürriyet: экс-кандидат в президенты Турции Оган намерен объявить о поддержке Эрдогана
- AP
Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.
«Согласно полученной мной информации, Синан Оган объявит сегодня, что поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов», — говорится в публикации.
Отмечается, что Оган не намерен поддерживать оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу, поскольку тот «защищает террористические организации».
Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.
28 мая состоится второй тур президентских выборов.