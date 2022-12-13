«Может угодить в свои ловушки»: как ЕС обсуждает инициативы о предельных ценах на газ и новых санкциях против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что в ЕС смогут договориться о предельных ценах на газ в течение ближайших дней. По её словам, при согласовании потолка цен требуется соблюсти «правильный баланс»: ограничивать резкий рост цен, но при этом не отрезать европейский рынок от предложения. Глава ЕК завила, что в следующем году Евросоюз может столкнуться с недостатком голубого топлива до 30 млрд кубометров. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что согласовать девятый пакет санкций против России не так просто — в Евросоюзе пока нет единства по этому вопросу. По мнению экспертов, ЕС настолько увлёкся новыми ограничительными мерами, что вскоре может сам угодить в расставленные ловушки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что в ЕС смогут договориться о предельных ценах на газ в течение ближайших дней.

«Сейчас нам необходимо политически согласовать, каким будет баланс и какое ограничение цен нам нужно. Итак, (нужна. — RT) политическая договорённость о масштабах, о пороговом значении... Мы осознаём необходимость учесть (такие факторы, как. — RT) риск сокращения спроса, безопасность поставок и финансовая стабильность. Эти три пункта должны быть учтены в политическом решении о масштабе и пороговом значении. И я очень надеюсь, что мы придём к заключению в ближайшие дни», — заявила она во время пресс-конференции.

По словам фон дер Ляйен, при согласовании потолка цен на газ требуется соблюсти «правильный баланс».

«Мы все знаем, что с механизмом коррекции рынка необходимо найти правильный баланс: ограничивать резкий рост цен, манипуляции и спекуляции — и в то же самое время не отрезать европейский рынок от предложения… Предложение рассматривается. Проделано много работы, установлены технические нюансы», — добавила глава ЕК.

Как она сообщила, несмотря на то, что сейчас газовые хранилища стран Евросоюза заполнены более чем на 90%, в следующем году ЕС может столкнуться с недостатком голубого топлива в объёме до 30 млрд кубометров. Как отметила еврочиновница, ЕС в настоящее время получает выгоду от «необычайно тёплой» зимы. Впрочем, страны Евросоюза должны передать ЕК полномочия для осуществления совместных закупок газа, заявила фон дер Ляйен.

Как сообщило 10 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники, 12 стран ЕС потребовали значительно снизить разрабатываемый потолок цен на газ. Отмечается, что так эти государства, включая Бельгию, Грецию, Италию и Польшу, пытаются уменьшить влияние беспрецедентного энергокризиса на потребителей и бизнес в Евросоюзе. По данным Bloomberg, у этой коалиции стран достаточно голосов для блокировки соглашения о потолке цен, если её требования не выполнят.

В конце ноября еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что ЕК предлагает установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в €275 за МВт · ч.

«Расписываются в стратегической ошибке»

Как пояснил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, так называемый потолок цен на газ, который разрабатывают в ЕС, предполагает ограничения, которые вводятся на голубое топливо, продающееся на бирже TTF.

«Это крупнейшая нидерландская биржа в ЕС, её показатели являются основой для многих долгосрочных контрактов. То есть, пытаясь воздействовать на TTF, Европейская комиссия хочет повлиять на весь европейский газовый рынок. И споры в ЕС идут вокруг конкретных параметров, при которых эта система будет задействоваться», — отметил эксперт в беседе с RT.

Фролов также констатировал, что предложение вызвало недоумение у широкой европейской политической элиты и общественности, а также возражения целого ряда европейских политиков, которым этот план был представлен.

Газовые трубы в Польше

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«Ряд стран сказали, что потолок натянут слишком высоко. Но если ЕС сделает его слишком низким, то спугнёт поставщиков и лишится значительной части объёмов газа, который сейчас присутствует на его рынке», — сообщил аналитик.

Сходной позиции придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. По её словам, при ультимативно низких значениях поставщики просто откажутся от работы с ЕС.

«Именно поэтому в Европе хотели перехитрить всех и установить потолок чуть выше цен в Азии и США, сохранив стимулы для поставщиков. В Брюсселе хотят усидеть на двух стульях, но, ударяя по рынку своим вмешательством, они всё больше провоцируют экономическую неопределённость и риски. Даже не говоря о простых потребителях, частных домохозяйствах, это дополнительно стимулирует европейские компании искать в мире более тихие гавани», — пояснила она в комментарии RT.

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Как отметила Федосова, обсуждаемый в ЕС потолок цен на газ касается как российского голубого топлива, так и энергоносителей от других поставщиков.

«Европа хочет, с одной стороны, сохранить возможность подстраховаться от пиковых цен, с другой — сделать политический шаг, будто бы говоря своему населению: «Мы о вас заботимся, экстремальных цен не будет». Но обсуждаемый потолок и так намного выше текущих цен, некоторые страны ЕС уже назвали его «картонным», требуя дальнейшего снижения», — констатировала эксперт.

Как отметил Фролов, та система предельных цен на газ, которую сейчас пытается выстраивать ЕС, полностью подрывает все утверждения европейских политиков «о продуманности и эффективности» газового рынка, выстраемого ими до текущего энергокризиса.

«Рассматривая этот механизм, они расписываются в стратегической ошибке, которую совершили, начиная реформы на газовом рынке. Кроме того, потолок цен на газ может быть эффективен только для нейтрализации аномальных, протяжённых во времени всплесков цен в ЕС при условии, что другие игроки в мире, другие страны и регионы не будут претендовать на те объёмы газа, которые поступают в ЕС, что по большому счёту является абсурдом», — заявил аналитик.

В санкционном угаре

Помимо попыток установить потолок цен на газ, включая российский, в Евросоюзе сейчас обсуждают возможность введения в действие девятого пакета санкций против РФ.

Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, согласовать его пока не получилось. По его словам, в Евросоюзе нет единства по этому вопросу.

«Санкции против России, девятый пакет — мы с ним до сих пор не закончили, он всё ещё не готов, — отметил Боррель. — Существует некоторая путаница: когда мы с председателем Еврокомиссии (Урсулой фон дер Ляйен. — RT) объявляем о санкциях, то всего лишь выдвигаем предложения. Я многократно об этом говорил: решение принимает Совет, и у 27 министров (иностранных дел ЕС. — RT) разные подходы».

По словам Борреля, «всё ещё есть ряд вопросов, которые необходимо согласовать». Как отметил еврочиновник, «это будет непросто», поскольку у стран — членов Евросоюза «есть разные взгляды».

Глава евродипломатии Жозеп Боррель

AP

© Virginia Mayo

По данным СМИ, девятый пакет санкций может включать чёрный список из 200 физических лиц, компаний и организаций, в том числе три банка, предприятия ВПК, энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности. Сообщается также, что Евросоюз намерен запретить вещание на своей территории четырёх российских телеканалов.

«Увлёкся ограничительными мерами»

Как отметил Александр Фролов, у ЕС, который рассматривает сейчас новые санкции против России, уже практически не осталось «никаких точек давления на РФ», которые он мог бы использовать.

«Причём даже без учёта вреда для своей экономики. Можно вводить какие-то ограничения, докручивать те гайки, которые не были докручены ранее. Но по большому счёту всё самое жёсткое, что ЕС мог использовать, он уже задействовал. Сейчас все эти согласования носят больше формальный характер. Причём споры идут вокруг вопроса, как бы нам в ЕС так надавить на Россию, чтобы одновременно не навредить себе же слишком сильно», — считает аналитик.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил в комментарии RT, что Евросоюз действует в фарватере США, принимая антироссийские санкции и другие меры, направленные против РФ.

«У ЕС нет альтернативного варианта действий, поскольку он не обладает достаточной субъектностью, чтобы проводить свою политику. У Евросоюза нет механизма влияния на Вашингтон, а у США эти инструменты есть — вот и вся асимметрия. Поэтому Брюссель вынужден всё время двигаться по выбранному США направлению», — сказал он.

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По словам Брутера, это уже привело к тому, что Европа теряет конкурентоспособность. Эта тенденция, на его взгляд, со временем лишь будет проявляться более отчётливо.

«Европейцы будут жить хуже, неопределённее, а перспектив для развития будет всё меньше и меньше», — считает аналитик.

Сходной позиции придерживается и Александр Фролов. По его мнению, Вашингтон является естественным выгодоприобретателем энергокризиса в ЕС и ситуации вокруг антироссийских санкций.

«Вашингтон, пользуясь слабостью ЕС, проводит частичную реиндустриализацию у себя на территории. Если оценить сумму выгод и потерь, которые от проблем Европы имеют другие регионы мира, то у Соединённых Штатов потерь от бедственного положения Евросоюза меньше, чем у всех остальных, а выгод больше. В то же время ЕС настолько увлёкся новыми ограничительными мерами, что вскоре может сам угодить в свои расставленные ловушки», — заключил эксперт.