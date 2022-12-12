Глава ЕК фон дер Ляйен: газохранилища ЕС заполнены более чем на 90%
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«Наши хранилища заполнены более чем на 90%, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой», — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что члены Евросоюза должны передать Еврокомиссии полномочия для осуществления совместных закупок газа.
По словам еврочиновницы, ЕС в настоящее время получает выгоду от «необычайно тёплой» зимы.
По данным Кильского института мировой экономики, около 13% европейского импорта СПГ поступает из России.
Как отмечал президент России Владимир Путин, цены на газ в странах Запада в десять раз выше его стоимости в странах Евразийского экономического союза.