Газовые хранилища стран Евросоюза заполнены более чем на 90%, энергетическая безопасность предстоящей зимой будет обеспечена, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Наши хранилища заполнены более чем на 90%, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что члены Евросоюза должны передать Еврокомиссии полномочия для осуществления совместных закупок газа.

По словам еврочиновницы, ЕС в настоящее время получает выгоду от «необычайно тёплой» зимы.

По данным Кильского института мировой экономики, около 13% европейского импорта СПГ поступает из России.

Как отмечал президент России Владимир Путин, цены на газ в странах Запада в десять раз выше его стоимости в странах Евразийского экономического союза.