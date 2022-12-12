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Глава ЕК фон дер Ляйен: газохранилища ЕС заполнены более чем на 90%

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Газовые хранилища стран Евросоюза заполнены более чем на 90%, энергетическая безопасность предстоящей зимой будет обеспечена, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК фон дер Ляйен: газохранилища ЕС заполнены более чем на 90%
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«Наши хранилища заполнены более чем на 90%, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что члены Евросоюза должны передать Еврокомиссии полномочия для осуществления совместных закупок газа.

По словам еврочиновницы, ЕС в настоящее время получает выгоду от «необычайно тёплой» зимы.

По данным Кильского института мировой экономики, около 13% европейского импорта СПГ поступает из России.

Как отмечал президент России Владимир Путин, цены на газ в странах Запада в десять раз выше его стоимости в странах Евразийского экономического союза.

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