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ZDF: страны Евросоюза продолжают закупать у России СПГ

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Около 13% европейского импорта СПГ поступает из России, сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Уточняется, что российский газ прибывает в Бельгию, после чего его транспортируют в ФРГ.

Объём поставок составляет около 5 млрд кубометров в год.

Странами-покупателями в первую очередь являются Франция, Нидерланды и Бельгия, сообщается в материале.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что группа из 12 государств Евросоюза потребовала значительно снизить разрабатываемый потолок цен на газ.

В настоящее время у Германии всё ещё нет альтернатив газу из России, отмечал глава комитета по энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.

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