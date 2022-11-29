Глава комитета бундестага Эрнст: у ФРГ всё ещё нет настоящих альтернатив газу из России

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Глава комитета по энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что у Германии всё ещё нет настоящих альтернатив газу из России.
Глава комитета бундестага Эрнст: у ФРГ всё ещё нет настоящих альтернатив газу из России
  • AP
  • © Michael Sohn

«Федеральное правительство празднует сделку по СПГ с Катаром и хвастается большими цифрами. В действительности, эти два миллиона тонн СПГ соответствуют трём процентам потребления газа в Германии. Реальных альтернатив российскому газу до сих пор нет!» — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объёме около 2 млн т в год в течение 15 лет с 2026 года.

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