Глава комитета бундестага Эрнст: у ФРГ всё ещё нет настоящих альтернатив газу из России

Глава комитета по энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что у Германии всё ещё нет настоящих альтернатив газу из России.

«Федеральное правительство празднует сделку по СПГ с Катаром и хвастается большими цифрами. В действительности, эти два миллиона тонн СПГ соответствуют трём процентам потребления газа в Германии. Реальных альтернатив российскому газу до сих пор нет!» — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объёме около 2 млн т в год в течение 15 лет с 2026 года.