Катар подписал соглашение о поставках в Германию 2 млн тонн СПГ в год
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на катарское агентство QNA.
«QatarEnergy подписала долгосрочное соглашение с ConocoPhillips о поставках СПГ в Германию сроком на 15 лет, которое предусматривает поставки около 2 млн т СПГ в год, поставки начнутся в 2026 году», — говорится в сообщении агентства.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара.
Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.