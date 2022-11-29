Катар подписал соглашение о поставках в Германию 2 млн тонн СПГ в год

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Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объеме около 2 млн т в год в течение 15 лет с 2026 года.
Катар подписал соглашение о поставках в Германию 2 млн тонн СПГ в год
  • AFP
  • © QatarEnergy

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на катарское агентство QNA.

«QatarEnergy подписала долгосрочное соглашение с ConocoPhillips о поставках СПГ в Германию сроком на 15 лет, которое предусматривает поставки около 2 млн т СПГ в год, поставки начнутся в 2026 году», — говорится в сообщении агентства.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.

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