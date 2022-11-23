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Шольц анонсировал ввод в эксплуатацию первых терминалов по приёму СПГ на севере ФРГ

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Первые терминалы по приёму СПГ заработают в Северной Германии через несколько недель, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц анонсировал ввод в эксплуатацию первых терминалов по приёму СПГ на севере ФРГ
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«Через несколько недель в Северной Германии заработают первые терминалы сжиженного газа», — цитирует его ТАСС.

По словам немецкого канцлера, власти также решили вывести из резерва угольные электростанции.

«Мы продолжим работу трёх оставшихся атомных электростанций до следующей весны. И мы приступили к самой значительной реформе энергетического сектора за последние десятилетия», — подчеркнул Шольц.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.

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