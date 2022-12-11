Bloomberg: 12 стран ЕС потребовали значительно снизить потолок цен на газ

Группа из 12 государств Евросоюза потребовала значительно снизить разрабатываемый потолок цен на газ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что таким образом страны-инициаторы, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС.

«У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если её требования не будут выполнены», — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.

22 ноября еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия предлагает установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в €275 за МВт·ч.