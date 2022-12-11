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Bloomberg: 12 стран ЕС потребовали значительно снизить потолок цен на газ

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Группа из 12 государств Евросоюза потребовала значительно снизить разрабатываемый потолок цен на газ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: 12 стран ЕС потребовали значительно снизить потолок цен на газ
  • РИА Новости

Отмечается, что таким образом страны-инициаторы, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС.

«У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если её требования не будут выполнены», — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.

22 ноября еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия предлагает установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в €275 за МВт·ч.

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