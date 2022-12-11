Bloomberg: 12 стран ЕС потребовали значительно снизить потолок цен на газ
- РИА Новости
Отмечается, что таким образом страны-инициаторы, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС.
«У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если её требования не будут выполнены», — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.
22 ноября еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия предлагает установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в €275 за МВт·ч.