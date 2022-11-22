Узнать больше

В Еврокомиссии предложили установить потолок цены для месячного фьючерса на газ

Короткая ссылка
Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в €275 за МВт·ч.
В Еврокомиссии предложили установить потолок цены для месячного фьючерса на газ
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee Photography

Об этом сообщила еврокомиссар Кадри Симсон.

«Мы предлагаем верхний предел цены на месяц вперёд по TTF, если он превышает €275 за МВт·ч. Выше этой цены сделки не смогут проходить», — приводит РИА Новости её слова в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 4% и превысили $1280.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить