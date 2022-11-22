В Еврокомиссии предложили установить потолок цены для месячного фьючерса на газ
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Об этом сообщила еврокомиссар Кадри Симсон.
«Мы предлагаем верхний предел цены на месяц вперёд по TTF, если он превышает €275 за МВт·ч. Выше этой цены сделки не смогут проходить», — приводит РИА Новости её слова в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 4% и превысили $1280.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.