В Еврокомиссии предложили установить потолок цены для месячного фьючерса на газ

Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в €275 за МВт·ч.

Об этом сообщила еврокомиссар Кадри Симсон.

«Мы предлагаем верхний предел цены на месяц вперёд по TTF, если он превышает €275 за МВт·ч. Выше этой цены сделки не смогут проходить», — приводит РИА Новости её слова в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 4% и превысили $1280.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.