Путин заявил, что цены на газ на Западе и в странах ЕАЭС отличаются более чем в десять раз
«Разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза отличается в десять и более раз, не в какие-то проценты, а в десять и более раз», — приводит ТАСС его слова на саммите ЕАЭС.
Ранее стало известно, что цена газа в Европе поднялась выше $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м.
2 декабря эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News выразил мнение, что следующая зима будет непростой для европейцев.