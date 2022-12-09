Путин заявил, что цены на газ на Западе и в странах ЕАЭС отличаются более чем в десять раз

Цены на газ в странах Запада в десять раз выше его стоимости в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза отличается в десять и более раз, не в какие-то проценты, а в десять и более раз», — приводит ТАСС его слова на саммите ЕАЭС.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе поднялась выше $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м.

2 декабря эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News выразил мнение, что следующая зима будет непростой для европейцев.