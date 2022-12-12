Глава ЕК: Евросоюз сейчас получает выгоду от необычайно тёплой зимы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в настоящее время получает выгоду от «необычайно тёплой» зимы.

«В этом году мы получаем выгоду от необычайно тёплой зимы сейчас», — передаёт её слова РИА Новости.

Фон дер Ляйен при этом отметила, что в ЕС уже началась подготовка к следующей зиме, которая может оказаться «сложнее нынешней» в энергетическом плане.

В ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на учёных из структуры ЕС сообщило, что с вероятностью до 60% на большей части территории Великобритании, Центральной и Южной Европы температура воздуха будет существенно выше исторических норм.