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Bloomberg: в Евросоюзе допустили аномально тёплую погоду в Европе зимой

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С вероятностью до 60% на большей части территории Великобритании, Центральной и Южной Европы температура воздуха будет существенно выше исторических норм. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на учёных из структуры Евросоюза.
Bloomberg: в Евросоюзе допустили аномально тёплую погоду в Европе зимой
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей температура воздуха превысит средние исторические значения.

«Так как большинство погодных моделей предсказывают относительно мягкие условия на оставшуюся часть текущего года, газа, вероятно, будет достаточно для удовлетворения спроса даже в случае холодного начала следующего года», — сказано в материале.

Кроме того, с вероятностью от 60 до 70% ожидается, что в центральной и южной части Соединённых Штатов, а также в Китае, Японии и России температура в зимний период будет значительно выше нормы.

10 ноября газета The Guardian со ссылкой на отчёт о состоянии криосферы сообщила, что Арктика может «окончательно» лишиться морского льда в летние периоды в ближайшие десятилетия.

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