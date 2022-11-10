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The Guardian: Арктика может столкнуться с исчезновением льда в летние периоды

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Арктика может «окончательно» лишиться морского льда в летние периоды в ближайшие десятилетия. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на отчёт о состоянии криосферы, опубликованный группой учёных в преддверии XXVII Конференции ООН по вопросам изменения климата.

По словам сотрудника Массачусетского университета и соавтора исследования Джули Бригам-Гретт, в данный момент человечество уже ничего не может сделать со сложившейся ситуацией.

«Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться», — указала она.

Исследователи предупреждают, что исчезновение морского льда приведёт к открытию тёмного Северного Ледовитого океана, который будет поглощать, а не отражать тепло. Это станет причиной усиления глобального потепления.

Отмечается, что процесс нагревания Арктики происходит примерно в четыре раза быстрее, чем остального мира.

Ранее климатолог Йохан Рокстрем спрогнозировал, что менее чем через 50 лет может начаться массовая миграция из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока на фоне повышения температуры

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад.

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