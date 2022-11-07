Генсек ООН Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад. Об этом он сказал в ходе открытия климатической конференции COP27 в Египте.

Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что температура в мире продолжает повышаться. По словам Гутерреша, планета быстро приближается к переломному моменту, когда «климатический хаос» станет необратимым.

«Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», — заявил Генеральный секретарь ООН.

Гутерреш призвал развитые и развивающиеся страны заключить Пакт климатической солидарности.

Ранее Гутерреш заявил, что многие страны этой зимой ждёт энергетический кризис.

Также он сообщил, что Европа пережила самое жаркое лето за последние 500 лет.