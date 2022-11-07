Генсек ООН Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад
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Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что температура в мире продолжает повышаться. По словам Гутерреша, планета быстро приближается к переломному моменту, когда «климатический хаос» станет необратимым.
«Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», — заявил Генеральный секретарь ООН.
Гутерреш призвал развитые и развивающиеся страны заключить Пакт климатической солидарности.
Ранее Гутерреш заявил, что многие страны этой зимой ждёт энергетический кризис.
Также он сообщил, что Европа пережила самое жаркое лето за последние 500 лет.