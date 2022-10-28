Генсек ООН: многие страны этой зимой ждёт энергетический кризис

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что многие страны этой зимой ждёт энергетический кризис.

Об этом он сказал в своём видеообращении к участникам саммита Евросоюза по устойчивым инвестициям.

«До начала 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) осталась одна неделя. Наша планета страдает... Европа пережила самое жаркое лето за последние 500 лет. Теперь многие страны приближаются к зиме, которая будет сопровождаться энергетическим кризисом», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрёк Европе огромные сложности в энергетике зимой 2024 года.