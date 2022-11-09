Учёный Рокстрем допустил массовую миграцию из ряда регионов из-за повышения температуры
По словам климатолога, из-за повышения температуры человечество столкнётся с непредсказуемыми последствиями. Кроме того, отметил он, глобальное потепление создаст новые условия существования.
«Возможно, уже в 2070 году… большая часть регионов мира вблизи экватора будет достаточно жаркой, чтобы угрожать жизни людей. Это относится к большей части Бразилии, а также к частям Африки, Ближнего Востока и Индии», — приводит слова Рокстрема РИА Новости.
Согласно прогнозам учёного, среднегодовая температура в этих частях мира может достигнуть 30 °C, что заставит население этих регионов мигрировать.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад.