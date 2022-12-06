Handelsblatt: страны ЕС и Британия закупили у России рекордные объёмы сжиженного газа

Европейские страны с начала года существенно нарастили ввоз российского сжиженного природного газа на фоне нефтяного эмбарго, показывают результаты исследования компании Icis, которая занимается изучением рынка.

«В то время как Евросоюз усиливает нефтяное эмбарго против России, импорт российского сжиженного природного газа растёт до нового максимума. По сравнению с предыдущим годом ЕС, включая Великобританию, закупил у России почти на 21% больше СПГ», — приводит сообщение компании газета Handelsblatt.

Как отметил эксперт Андреас Шредер, сейчас на Россию приходится 13% европейского импорта СПГ, «и этот объём быстро растёт».

Вероятно, Германия тоже получает часть российского СПГ, хотя собственного терминала у неё нет, и она продолжает покупать газ во Франции, Бельгии и Нидерландах, пишет издание.

«Страны-члены ЕС (плюс Великобритания) платят за российский СПГ большую цену: грубо говоря, с января по ноябрь в Москву могло уйти почти €27 млрд. И это несмотря на то, что потоки традиционного газа из России несколько месяцев назад практически прекратились», — говорится в материале.

В настоящее время у Германии всё ещё нет настоящих альтернатив газу из России, отмечал глава комитета по энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.