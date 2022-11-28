Politico: США давят на Евросоюз в вопросе введения потолка цен на нефть из России
- РИА Новости
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
«Также есть давление со стороны США, чтобы был введён потолок цен на нефть», — приводит издание слова дипломата.
По его словам, давление оказывается на уровнях ЕС и отдельных стран.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет исходить из заявления президента страны Владимира Путина о том, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.