Politico: США давят на Евросоюз в вопросе введения потолка цен на нефть из России

США оказывают давление на ЕС в вопросе введения потолка цен на нефть из России.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.

«Также есть давление со стороны США, чтобы был введён потолок цен на нефть», — приводит издание слова дипломата.

По его словам, давление оказывается на уровнях ЕС и отдельных стран.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет исходить из заявления президента страны Владимира Путина о том, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.