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Джонсон предупредил Европу о тяжёлой зиме без российского газа

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Текущая зима без российского газа будет для Европы тяжёлой, однако следующая зима может стать ещё более сложной. С таким мнением в статье для The Wall Street Journal выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон предупредил Европу о тяжёлой зиме без российского газа
  • AP

«Для всех тех, кто зависит от поставок российского газа, эта зима будет очень сложной, однако благодаря поразительным организационным усилиям по наполнению хранилищ газом мы её преодолеем», — приводит РИА Новости его слова.

Джонсон добавил, что следующая зима для Европы окажется более серьёзной проблемой, так как запасы хранилищ будет сложнее пополнять, а новые терминалы СПГ ещё не будут введены в эксплуатацию.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что европейские страны с начала года существенно нарастили ввоз российского сжиженного природного газа на фоне нефтяного эмбарго, показывают результаты исследования компании ICIS, которая занимается изучением рынка.

Гендиректор Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен в интервью газете The Washington Post заявила о неспособности приобретения Европейским союзом независимости от поставок российского топлива до тех пор, пока ему не удастся снизить собственное энергопотребление.

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