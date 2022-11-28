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В ЕК заявили, что ЕС пока не способен приобрести независимость от поставок российского топлива

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Гендиректор Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен в интервью газете The Washington Post заявила о неспособности приобретения Европейским союзом независимости от поставок российского топлива до тех пор, пока ему не удастся снизить собственное энергопотребление.

«ЕС не способен найти замену российским поставкам топлива без снижения уровня собственного энергопотребления», — цитирует её ТАСС.

Йоргенсен заявила о необходимости снижения зависимости от энергопоставок из России путём сокращения спроса на энергоносители и достижения мер, нацеленных на экономию энергии.

В октябре министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил о зависимости Евросоюза от поставок российского газа.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.

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