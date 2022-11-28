В ЕК заявили, что ЕС пока не способен приобрести независимость от поставок российского топлива
«ЕС не способен найти замену российским поставкам топлива без снижения уровня собственного энергопотребления», — цитирует её ТАСС.
Йоргенсен заявила о необходимости снижения зависимости от энергопоставок из России путём сокращения спроса на энергоносители и достижения мер, нацеленных на экономию энергии.
В октябре министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил о зависимости Евросоюза от поставок российского газа.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.