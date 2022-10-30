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Глава Минфина Турции заявил о зависимости ЕС от поставок российского газа

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Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил о зависимости Евросоюза от поставок российского газа.
Глава Минфина Турции заявил о зависимости ЕС от поставок российского газа
  • РИА Новости

«Если мы посмотрим на Европу, то она зависит от российского газа и проведёт зиму в большом напряжении. Сейчас необходимо предпринимать новые шаги и идти к новым конструкциям», — цитирует его РИА Новости.

Небати отметил, что по этой причине турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости превращения Турции в газовый хаб.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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