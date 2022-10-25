В Кремле заявили о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

«Заинтересованность обеих стран в создании газового хаба была акцентирована на недавней встрече двух президентов в Астане, детали прорабатываются», — отметил он.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.