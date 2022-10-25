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Минэнерго Турции заявило о начале работы по договорённости с Россией о газовом хабе

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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.
Минэнерго Турции заявило о начале работы по договорённости с Россией о газовом хабе
  • Gettyimages.ru
  • © Daryl Benson

«Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это... У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.

В Кремле сообщили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позитивно воспринял предложение Путина о газовом хабе в Турции.

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