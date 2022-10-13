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Песков: Эрдоган позитивно воспринял предложение Путина о газовом хабе в Турции

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган весьма позитивно воспринял предложение российского коллеги Владимира Путина о газовом хабе в Турции.
Песков: Эрдоган позитивно воспринял предложение Путина о газовом хабе в Турции
  • РИА Новости

«Тема встречена весьма позитивно. Будет совместно прорабатываться», — сказал Песков.

По его словам, президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил в ходе встречи с Эрдоганом в Астане вопрос создания в Турции газового хаба для Европы.

12 октября российский президент предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.

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