Песков: Эрдоган позитивно воспринял предложение Путина о газовом хабе в Турции
- РИА Новости
«Тема встречена весьма позитивно. Будет совместно прорабатываться», — сказал Песков.
По его словам, президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос.
Ранее сообщалось, что Путин обсудил в ходе встречи с Эрдоганом в Астане вопрос создания в Турции газового хаба для Европы.
12 октября российский президент предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.