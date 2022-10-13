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Путин обсудил с Эрдоганом вопрос создания в Турции газового хаба для Европы

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Российский президент Владимир Путин обсудил в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане вопрос создания в Турции газового хаба для Европы.
Путин обсудил с Эрдоганом вопрос создания в Турции газового хаба для Европы
  • РИА Новости

«В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы площадка не только поставок, но и определения цены», — сказал Путин.

Он назвал вопрос ценообразования очень важным, отметив, что цены на энергоресурсы сегодня «заоблачные».

Также Путин заявил, что Турция оказалась самым надёжным маршрутом для поставок газа в Европу. 

12 октября российский президент предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.

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