Путин заявил, что Турция оказалась самым надёжным маршрутом для поставок газа в Европу

Турция сегодня оказалась самым надёжным маршрутом для поставок газа в Европу. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи в Астане с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надёжным маршрутом сегодня», — заявил Путин.

Он отметил, что это связано с решительной позицией турецких властей по строительству газовой транспортной системы «Турецкий поток».

«Хотя и его, как вы слышали, тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации. Но, слава богу, этого не случилось и он успешно работает», — заключил Путин.

Ранее Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток».