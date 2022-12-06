«Уже сейчас существуют проблемы с поставками»: как Пентагон намерен наращивать производство современных вооружений

В Пентагоне хотят привлечь небольшие компании для ускорения темпов производства инновационных технологий в военной сфере. В Минобороны США намерены помочь производителям финансово. Ранее в американской компании Raytheon сообщили, что оружейные запасы США значительно израсходованы, крайне остро стоит вопрос пополнения арсенала. Однако, по мнению экспертов, даже с учётом привлечения небольших фирм и применения каких-либо инноваций Вашингтону потребуется не один год, чтобы восполнить свои оружейные запасы, истощённые поставками Киеву, и тем более — нарастить их.

Пентагон намерен решить проблемы, связанные с наращиванием производства инновационных технологий в военной сфере, благодаря привлечению небольших компаний. Об этом заявила замминистра обороны США Хайди Шу во время оборонного форума Reagan National Defense.

«Мы, опять же, будем помогать небольшим компаниям в плане капитала, чтобы они при необходимости могли наращивать производство (инновационных технологий в военной сфере. — RT). Так что мы за поиск инноваций, за то, чтобы демонстрировать необходимый критически важный потенциал и продвигать его своевременными темпами», — сказала Шу.

Она сообщила, что в рамках программы по ускорению введения в эксплуатацию инновационных технологий было выделено $100 млн.

Шу также заявила, что в Пентагоне нацелены на ускорение введения коммерческих технологий в военное использование. По её словам, в американском оборонном ведомстве готовы оперативно приступить к апробации решений, которые могут быть эффективны на 70—80%, чтобы ликвидировать сложности «в рамках концепции совместного ведения боевых действий».

«И мы, безусловно, будем этим заниматься, как только мы получим ассигнование», — заявила замминистра обороны.

В свою очередь, начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Соединённым Штатам следует активизировать свою работу над новыми техническими решениями, не дожидаясь кризиса, в частности надо усиленно внедрять инновации.

Браун привёл пример оригинального, по его мнению, технического решения, к которому пришли ВВС США. Американские военные нашли способ установить высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, изначально разработанные как ракеты «воздух —поверхность» для F-16, на истребители МиГ-29, которые использует киевский режим, рассказал начальник штаба.

Американская ракета HARM

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«Если бы до событий на Украине нас спросили, могли бы мы установить ракету HARM на МиГ-29, мы бы сказали, что это слишком сложно. Но в условиях кризиса мы находим способы решать те или иные вопросы», — сказал он.

По мнению Брауна, Министерству обороны США нужно оставаться впереди своих противников в том, что касается введения в эксплуатацию эффективных средств.

«Ускоряйте перемены или проиграете», — подчеркнул он.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, заявление представителя Пентагона о необходимости привлечь небольшие компании к сотрудничеству с ВПК объясняется нехваткой имеющихся мощностей для производства новых и уже существующих видов вооружений, чтобы впоследствии поставлять их на Украину.

«Поэтому призыв Пентагона в адрес уже даже небольших компаний — своего рода крик о помощи. Минобороны США объявляет об этом, чтобы найти новые фирмы, которые готовы производить оружие, создавать инновации. Это говорит о серьёзных проблемах в ВПК США, который, по задумке Вашингтона, должен и в дальнейшем обеспечивать потребности украинской армии в современных видах вооружений», — сказал Кнутов в комментарии RT.

Потенциал американского ВПК

Напомним, призыв Пентагона к небольшим компаниям о необходимости сотрудничества с ВПК прозвучал на фоне сообщений СМИ о нехватке вооружений у США для поставок Киеву и пополнения собственных запасов.

Так, газета The New York Times информировала 26 ноября со ссылкой на источники, что США и другим странам НАТО становится сложнее поставлять Киеву оружие и одновременно сохранять достаточный объём своих арсеналов. Причина заключается в «фундаментальной неподготовленности» Запада к ведению масштабных боевых действий в Европе, пишет NYT.

Издание также отмечает, что у Соединённых Штатов ограниченный запас вооружений, необходимых киевскому режиму, а именно: наблюдаются проблемы с 155-мм артиллерийскими снарядами, управляемыми ракетами, пусковыми установками, гаубицами, ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Сообщается, что только на наращивание производства 155-мм артиллерийских снарядов американской стороне потребуется от четырёх лет.

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Как уточнил гендиректор американской компании Raytheon Грег Хейес, США уже во многом израсходовали свои запасы, в частности 13-летний объём производства Stinger и пятилетний — Javelin. Хейес также добавил, что вопрос пополнения арсенала стоит крайне остро, отметив, что Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года.

В то же время Вашингтон продолжает декларировать свои намерения поставлять оружие Киеву, хотя в действительности скорость и объёмы таких траншей не соответствуют запросам киевского режима. Так, в конце ноября Пентагон допустил поставку Украине ещё шести ЗРК NASAMS, однако не сразу, а «в течение пары лет». Об этом рассказал пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Позднее в Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты заключили с Raytheon контракт на закупку NASAMS для Киева. Сумма сделки, включая обслуживание систем, оборудование и запчасти — $1,2 млрд.

После этого, уже в начале декабря, Минобороны США подписало контракт с Lockheed Martin на «полномасштабное производство» РСЗО HIMARS. Сумма сделки составляет более $431 млн. По словам экспертов, на создание такой партии уйдёт не меньше года.

«Заткнуть брешь»

Как отмечают специалисты, киевский режим испытывает большие проблемы с оружием, и США это понимают, однако не могут закрыть все потребности Украины в вооружениях.

«Здесь понятно стремление Соединённых Штатов как можно быстрее заткнуть брешь в поставках оружия Киеву: на сегодняшний день Украина испытывает очень серьёзные проблемы. В частности, речь о нехватке боеприпасов, как и других видов современных вооружений. И в этих условиях Пентагон пытается найти подрядчиков, которые могли бы очень быстро организовать выпуск нового оружия», — пояснил Юрий Кнутов.

Как отметил эксперт, попытка Соединённых Штатов быстро перестроить ВПК под нужды киевского режима очевидна и «напоминает в какой-то степени истерику».

Военный США

AP

© Nathan Posner

«Если бы США теми мощностями ВПК, которые уже задействованы, могли решить проблему поставок оружия Украине, они бы это давно сделали», — констатировал аналитик.

Военный эксперт Иван Коновалов выступил со схожей позицией. По его словам, в Пентагоне ставят задачу «любыми способами» увеличить рост производства вооружений и военной техники, а также боеприпасов.

«Им это нужно, чтобы, во-первых, наполнить свои арсеналы, а во-вторых — удовлетворить требования Киева по оружейным поставкам. Но эти задачи можно выполнить только при расширении производственных мощностей за счёт привлечения частных предприятий, пусть и небольших, внедрить какие-либо инновации или своего рода трюки, как, например, с ракетой HARM», — сказал он в комментарии RT.

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При этом аналитики пояснили, что под инновациями, о которых говорят в Пентагоне, следует понимать определённые технические решения, позволяющие эффективнее использовать наличествующую американскую технику на Украине с учётом реалий на поле боя. В частности, в качестве примера такой «инновации» приводится способ применения ракеты AGM-88 HARM на Украине, который, впрочем, аналитики не считают удачным решением в условиях реального боя.

«Киев с подачи американских военных стал применять HARM в качестве ракет «воздух — поверхность», пытается ими уничтожать какие-то наземные объекты. Но эффективность этих ударов очень низкая. Такую «инновацию» США пришлось придумать, поскольку HARM на Украине не удавалось использовать по назначению — для борьбы с РЛС и станциями наведения ракет. Ведь практически все эти ракеты при такой работе сбиваются ЗРК России», — пояснил Кнутов.

Коновалов, со своей стороны, обратил внимание, что наиболее важная задача для Пентагона — нарастить производство боеприпасов.

«На данный момент это главная цель, поскольку расход боеприпасов украинской стороной так огромен, что США и их партнёры не могут восполнить свои запасы, которые всё время уменьшаются. И уже сейчас существуют проблемы с поставками. При этом на производство новых боеприпасов могут уйти годы. И никакие инновации тут в значительной степени не помогут», — сказал эксперт.

Как отметил Кнутов, несмотря на громкие заявления Вашингтона о планах продолжить поддержку Киева, «помогать Украине вскоре будет уже почти нечем».