«Уже сейчас существуют проблемы с поставками»: как Пентагон намерен наращивать производство современных вооружений
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Пентагон намерен решить проблемы, связанные с наращиванием производства инновационных технологий в военной сфере, благодаря привлечению небольших компаний. Об этом заявила замминистра обороны США Хайди Шу во время оборонного форума Reagan National Defense.
«Мы, опять же, будем помогать небольшим компаниям в плане капитала, чтобы они при необходимости могли наращивать производство (инновационных технологий в военной сфере. — RT). Так что мы за поиск инноваций, за то, чтобы демонстрировать необходимый критически важный потенциал и продвигать его своевременными темпами», — сказала Шу.
Она сообщила, что в рамках программы по ускорению введения в эксплуатацию инновационных технологий было выделено $100 млн.
Шу также заявила, что в Пентагоне нацелены на ускорение введения коммерческих технологий в военное использование. По её словам, в американском оборонном ведомстве готовы оперативно приступить к апробации решений, которые могут быть эффективны на 70—80%, чтобы ликвидировать сложности «в рамках концепции совместного ведения боевых действий».
«И мы, безусловно, будем этим заниматься, как только мы получим ассигнование», — заявила замминистра обороны.
В свою очередь, начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Соединённым Штатам следует активизировать свою работу над новыми техническими решениями, не дожидаясь кризиса, в частности надо усиленно внедрять инновации.
Браун привёл пример оригинального, по его мнению, технического решения, к которому пришли ВВС США. Американские военные нашли способ установить высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, изначально разработанные как ракеты «воздух —поверхность» для F-16, на истребители МиГ-29, которые использует киевский режим, рассказал начальник штаба.
- Американская ракета HARM
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«Если бы до событий на Украине нас спросили, могли бы мы установить ракету HARM на МиГ-29, мы бы сказали, что это слишком сложно. Но в условиях кризиса мы находим способы решать те или иные вопросы», — сказал он.
По мнению Брауна, Министерству обороны США нужно оставаться впереди своих противников в том, что касается введения в эксплуатацию эффективных средств.
«Ускоряйте перемены или проиграете», — подчеркнул он.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, заявление представителя Пентагона о необходимости привлечь небольшие компании к сотрудничеству с ВПК объясняется нехваткой имеющихся мощностей для производства новых и уже существующих видов вооружений, чтобы впоследствии поставлять их на Украину.
«Поэтому призыв Пентагона в адрес уже даже небольших компаний — своего рода крик о помощи. Минобороны США объявляет об этом, чтобы найти новые фирмы, которые готовы производить оружие, создавать инновации. Это говорит о серьёзных проблемах в ВПК США, который, по задумке Вашингтона, должен и в дальнейшем обеспечивать потребности украинской армии в современных видах вооружений», — сказал Кнутов в комментарии RT.
Потенциал американского ВПК
Напомним, призыв Пентагона к небольшим компаниям о необходимости сотрудничества с ВПК прозвучал на фоне сообщений СМИ о нехватке вооружений у США для поставок Киеву и пополнения собственных запасов.
Так, газета The New York Times информировала 26 ноября со ссылкой на источники, что США и другим странам НАТО становится сложнее поставлять Киеву оружие и одновременно сохранять достаточный объём своих арсеналов. Причина заключается в «фундаментальной неподготовленности» Запада к ведению масштабных боевых действий в Европе, пишет NYT.
Издание также отмечает, что у Соединённых Штатов ограниченный запас вооружений, необходимых киевскому режиму, а именно: наблюдаются проблемы с 155-мм артиллерийскими снарядами, управляемыми ракетами, пусковыми установками, гаубицами, ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Сообщается, что только на наращивание производства 155-мм артиллерийских снарядов американской стороне потребуется от четырёх лет.
Как уточнил гендиректор американской компании Raytheon Грег Хейес, США уже во многом израсходовали свои запасы, в частности 13-летний объём производства Stinger и пятилетний — Javelin. Хейес также добавил, что вопрос пополнения арсенала стоит крайне остро, отметив, что Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года.
В то же время Вашингтон продолжает декларировать свои намерения поставлять оружие Киеву, хотя в действительности скорость и объёмы таких траншей не соответствуют запросам киевского режима. Так, в конце ноября Пентагон допустил поставку Украине ещё шести ЗРК NASAMS, однако не сразу, а «в течение пары лет». Об этом рассказал пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Позднее в Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты заключили с Raytheon контракт на закупку NASAMS для Киева. Сумма сделки, включая обслуживание систем, оборудование и запчасти — $1,2 млрд.
После этого, уже в начале декабря, Минобороны США подписало контракт с Lockheed Martin на «полномасштабное производство» РСЗО HIMARS. Сумма сделки составляет более $431 млн. По словам экспертов, на создание такой партии уйдёт не меньше года.
«Заткнуть брешь»
Как отмечают специалисты, киевский режим испытывает большие проблемы с оружием, и США это понимают, однако не могут закрыть все потребности Украины в вооружениях.
«Здесь понятно стремление Соединённых Штатов как можно быстрее заткнуть брешь в поставках оружия Киеву: на сегодняшний день Украина испытывает очень серьёзные проблемы. В частности, речь о нехватке боеприпасов, как и других видов современных вооружений. И в этих условиях Пентагон пытается найти подрядчиков, которые могли бы очень быстро организовать выпуск нового оружия», — пояснил Юрий Кнутов.
Как отметил эксперт, попытка Соединённых Штатов быстро перестроить ВПК под нужды киевского режима очевидна и «напоминает в какой-то степени истерику».
- Военный США
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- © Nathan Posner
«Если бы США теми мощностями ВПК, которые уже задействованы, могли решить проблему поставок оружия Украине, они бы это давно сделали», — констатировал аналитик.
Военный эксперт Иван Коновалов выступил со схожей позицией. По его словам, в Пентагоне ставят задачу «любыми способами» увеличить рост производства вооружений и военной техники, а также боеприпасов.
«Им это нужно, чтобы, во-первых, наполнить свои арсеналы, а во-вторых — удовлетворить требования Киева по оружейным поставкам. Но эти задачи можно выполнить только при расширении производственных мощностей за счёт привлечения частных предприятий, пусть и небольших, внедрить какие-либо инновации или своего рода трюки, как, например, с ракетой HARM», — сказал он в комментарии RT.
При этом аналитики пояснили, что под инновациями, о которых говорят в Пентагоне, следует понимать определённые технические решения, позволяющие эффективнее использовать наличествующую американскую технику на Украине с учётом реалий на поле боя. В частности, в качестве примера такой «инновации» приводится способ применения ракеты AGM-88 HARM на Украине, который, впрочем, аналитики не считают удачным решением в условиях реального боя.
«Киев с подачи американских военных стал применять HARM в качестве ракет «воздух — поверхность», пытается ими уничтожать какие-то наземные объекты. Но эффективность этих ударов очень низкая. Такую «инновацию» США пришлось придумать, поскольку HARM на Украине не удавалось использовать по назначению — для борьбы с РЛС и станциями наведения ракет. Ведь практически все эти ракеты при такой работе сбиваются ЗРК России», — пояснил Кнутов.
Коновалов, со своей стороны, обратил внимание, что наиболее важная задача для Пентагона — нарастить производство боеприпасов.
«На данный момент это главная цель, поскольку расход боеприпасов украинской стороной так огромен, что США и их партнёры не могут восполнить свои запасы, которые всё время уменьшаются. И уже сейчас существуют проблемы с поставками. При этом на производство новых боеприпасов могут уйти годы. И никакие инновации тут в значительной степени не помогут», — сказал эксперт.
Как отметил Кнутов, несмотря на громкие заявления Вашингтона о планах продолжить поддержку Киева, «помогать Украине вскоре будет уже почти нечем».
«Небольшие компании, к которым обращаются в Пентагоне, даже если и подключатся к процессу производства оружия, не смогут создавать крупные партии. Да и новые технические решения вряд ли могут сильно изменить ситуацию, поскольку на их апробацию может потребоваться немало времени», — заключил аналитик.
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