Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS
«Корпорация Lockheed Martin получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму $430 930 711 на полномасштабное производство РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении американского военного ведомства.
Также оплачены вспомогательные услуги для удовлетворения неотложных потребностей американской армии.
Ранее российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили в районе Ореховатки в ДНР установку РСЗО HIMARS вместе с боекомплектом и экипажем.