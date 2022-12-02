Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS

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Пентагон и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство РСЗО HIMARS на сумму $431 млн.

«Корпорация Lockheed Martin получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму $430 930 711 на полномасштабное производство РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении американского военного ведомства.

Также оплачены вспомогательные услуги для удовлетворения неотложных потребностей американской армии.

Ранее российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили в районе Ореховатки в ДНР установку РСЗО HIMARS вместе с боекомплектом и экипажем.

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