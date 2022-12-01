Минобороны: ВС России поразили HIMARS ВСУ с боекомплектом и экипажем в ДНР
- AFP
- © Gints Ivuskans
Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем», — говорится в сводке.
30 ноября стало известно, что авиация ВКС России уничтожила склад группировки украинских войск «Хортица» в районе Днепропетровска.
По имеющимся данным, на складе хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.