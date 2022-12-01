Минобороны: ВС России поразили HIMARS ВСУ с боекомплектом и экипажем в ДНР

Короткая ссылка
Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили в районе Ореховатки в ДНР установку РСЗО HIMARS вместе с боекомплектом и экипажем.
Минобороны: ВС России поразили HIMARS ВСУ с боекомплектом и экипажем в ДНР
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем», — говорится в сводке.

30 ноября стало известно, что авиация ВКС России уничтожила склад группировки украинских войск «Хортица» в районе Днепропетровска.

По имеющимся данным, на складе хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить