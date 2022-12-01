Минобороны: ВС России поразили HIMARS ВСУ с боекомплектом и экипажем в ДНР

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили в районе Ореховатки в ДНР установку РСЗО HIMARS вместе с боекомплектом и экипажем.

AFP

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Об этом сообщило Министерство обороны России. «В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем», — говорится в сводке. 30 ноября стало известно, что авиация ВКС России уничтожила склад группировки украинских войск «Хортица» в районе Днепропетровска. По имеющимся данным, на складе хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.