МО: российские военные уничтожили склад ВСУ «Хортица» в районе Днепропетровска
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе города Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на складе хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.
Ранее стало известно, что ВС России в Днепропетровской области уничтожили украинскую радиолокационную станцию целеуказания зенитным ракетным комплексом «Пеликан».