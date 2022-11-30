МО: российские военные уничтожили склад ВСУ «Хортица» в районе Днепропетровска

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Авиация ВКС России уничтожила склад группировки украинских войск «Хортица» в районе Днепропетровска.
МО: российские военные уничтожили склад ВСУ «Хортица» в районе Днепропетровска
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе города Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на складе хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.

Ранее стало известно, что ВС России в Днепропетровской области уничтожили украинскую радиолокационную станцию целеуказания зенитным ракетным комплексом «Пеликан».

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