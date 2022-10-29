В ожидании ядерного оружия и репараций: как Варшава реализует антироссийский курс

Польша проявляет интерес к участию в программе Североатлантического альянса Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия блока. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох. Ранее лидер республики Анджей Дуда назвал проблемой отсутствие у Варшавы ядерного оружия, объяснив это желанием обезопасить страну от растущих угроз со стороны России. Вместе с тем польские власти продолжают требовать от РФ репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны. По мнению экспертов, Варшава пытается использовать любые способы противодействия России, претендуя на роль самого антироссийского государства в мире.

Варшава заинтересована в том, чтобы участвовать в программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия альянса. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента республики Якуб Кумох в интервью телеканалу Polsat.

«Польша заинтересована в том, чтобы участвовать в программе Nuclear Sharing. Это было передано американской стороне», — сообщил Кумох.

По его словам, переговоры на эту тему уже «имели место», они состоялись, «но в своего рода концептуальной фазе».

Как отмечает телеканал Polsat, программа Nuclear Sharing подразумевает под собой «предоставление ядерного оружия или соглашение об общем доступе к тактическому ядерному оружию государствам — членам НАТО, которые им не обладают».

Однако пресс-служба Североатлантического альянса поясняет, что Nuclear Sharing предполагает механизмы совместного использования ядерного оружия НАТО и гарантирует «распределение преимуществ, обязательств и рисков, связанных с ядерным сдерживанием, между всеми членами альянса».

«Эти механизмы включают в себя ядерные средства, летательные аппараты и инфраструктуру, предоставляемые рядом стран НАТО для обеспечения всеобщей коллективной безопасности… По своей сути механизмы совместного использования предусматривают совместное выполнение миссии альянса по ядерному сдерживанию и связанных с ней политических обязательств, а также участие в принятии решений. О передаче ядерного оружия речь не идёт», — говорится в информационном бюллетене блока.

При этом в сообщении отмечается, что Соединённые Штаты разместили ядерные бомбы B-61 «на определённых объектах в Европе», которые будут находиться в ведении и под контролем США, чтобы «гарантировать безопасность» союзников.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью Gazeta Polska назвал проблемой отсутствие у Варшавы ядерного оружия.

«Проблема прежде всего заключается в том, что у нас нет ядерного оружия. Ничто не указывает на то, чтобы мы в ближайшее время в лице Польше имели его в своём распоряжении. Всегда существует потенциальная возможность участия в программе Nuclear Sharing. Мы разговаривали с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединённые Штаты такую возможность. Тема открыта», — сообщил Дуда. После чего добавил, что, учитывая угрозы, якобы исходящие от России, Польше, вполне возможно, стоит задуматься о «ядерном зонтике».

Президент Польши Анджей Дуда

AP

© Andrew Kravchenko

Однако в Госдепартаменте США сочли нужным отмежеваться от слов польского президента, заявив, что в Вашингтоне не знают о каких-либо обсуждениях возможного развёртывания ядерного оружия в Польше и не намерены его размещать на территории стран НАТО, которые стали членами альянса после 1997 года. Об этом сообщил на брифинге замглавы пресс-службы ведомства Ведант Пател.

«Русофобия в крайней степени»

Как отметил эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский, Варшава считает, что, обладая ядерным оружием или участвуя в программе Nuclear Sharing, ей будет «легче угрожать России и вести себя по отношению к ней ещё более агрессивно».

«Это нужно Польше, чтобы иметь фундаментальные основания для угроз в адрес России и усилить свою антироссийскую политику», — сказал аналитик в беседе с RT.

«То, как часто в последнее время Польша заявляет о своих амбициях, касающихся владения ядерным оружием и участия в программе Nuclear Sharing, говорит о неимоверном желании Варшавы добиться статуса приоритетного союзника США в ЕС», — считает Неменский.

«Это положение дало бы ей, как думает Польша, возможность усилить свои позиции внутри Евросоюза и прийти к качественно резкому скачку в развитии торгово-экономических связей с США», — отметил эксперт.

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Схожей позиции придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, Польша хотела бы стать «центром силы в ЕС».

«Польские власти считают, что размещение ядерного оружия на их территории или участие Варшавы в программе Nuclear Sharing значительно повысит их военный авторитет и в целом значимость в Европе. Однако Вашингтон не торопится потакать Варшаве, хотя поляки эту идею развивают достаточно давно. Во времена 45-го президента США Дональда Трампа Дуда обращался к нему с предложением разместить на регулярной основе американские войска, создав военную базу США под названием «Форт Трамп», — напомнил эксперт в комментарии RT.

Однако, как полагает Оленченко, прохладное отношение к такого рода польским идеям в Вашингтоне говорит о том, что, вне зависимости от администрации США, в Белом доме осознают, что в Варшаве «далеко не все очень контролируемые».

«Не дай бог на польской территории появится ядерное оружие, тогда мир в Европе будет зависеть от того, насколько руководство Польши уравновешенно. Наверное, это никого не воодушевляет, даже Вашингтон», — заявил аналитик.

Как пояснил Оленченко, размещение ядерного оружия на польской территории может привести «к крайне трагичным и непредсказуемым последствиям».

Польские военные

Gettyimages.ru

© Daniel Leal - Pool

«Надеюсь, в Вашингтоне и Брюсселе есть понимание, что размещение ядерного оружия в Польше существенно повышает риск ядерного боестолкновения между НАТО и Россией. Но, по всей видимости, русофобия в своей крайней степени пугает даже США», — сказал эксперт.

Исторические истерики

По словам экспертов, в своём стремлении противостоять России Варшава последовательно наращивает антироссийскую риторику. Речь идёт о том, что, помимо желания обзавестись ядерным оружием, польские власти требуют от России возмещения ущерба, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.

Об этом, в частности, заявил польский президент в интервью журналу Wprost.

«Россия потом (после Германии. — RT) присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать также от России... Я думаю, что мы должны это сделать. Я не вижу причин, чтобы этого не добиваться», — заявил Дуда.

После этого в Институте национальной памяти Польши выступили с утверждением, что в 1945 году СССР якобы не принёс освобождения этой стране.

В Кремле такие заявления назвали чудовищными. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что при освобождении польской территории погибло множество граждан советских республик.

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«Это ложь! Ложь чудовищная, потому что очень много граждан Советского Союза тогда погибли, граждан Российской Федерации (РСФСР. — RT), граждан других республик, которые тогда входили в состав Советского Союза, погибли, освобождая Польшу», — подчеркнул он.

Напомним, что Польша была очищена от нацистских захватчиков после кровопролитных боёв 1944—1945 годов. Освобождения Варшавы советские войска и польские формирования добились в середине января 1945 года. В боях за Польшу Красная армия понесла колоссальные потери — погибли 600 тыс. советских солдат и офицеров.

МИД Польши

© Wikimedia commons

Как отметил Олег Неменский, позиция Варшавы не выдерживает никакой критики и имеет «сильные юридические недостатки».

«Польша не объявляла войну Советскому Союзу, и СССР не объявлял войну Польше. Кроме того, есть в польской версии несуразицы, которые выглядят, прямо скажем, нелепо. Например, Советский Союз получал до 1953 года репарации со своей зоны оккупации Германии, в том числе с тех территорий, которые он потом передал в качестве жеста доброй воли в состав польского государства. И Польша теперь заявляет, что якобы СССР осуществил грабёж этих территорий», — заметил эксперт.

Неменский подчеркнул, что у требований Варшавы «нет никаких перспектив». По его мнению, Польша пытается использовать любые поводы и способы, чтобы хоть как-то противодействовать России.